18年後重逢名設計師 同居、墮胎…才知淪小三

2019-05-23

陶繼綱騙情 判賠40萬確定

〔記者張文川／台北報導〕知名室內設計師陶繼綱，6年前與楊姓女子交往同居，期間楊女為他墮胎2次，後來才知他3年前瞞著她，與劉姓女子結婚生小孩，楊女隔1年多才知情，一度仰藥輕生，獲救後提告求償100萬元；陶繼綱拒賠，主張交往時已為她花了200多萬元；台北地院一審去年10月判陶應賠60萬元，高等法院二審昨仍判陶敗訴，但改判賠40萬元確定。

楊女去年3月向媒體爆料指出，她20年前讀大學時在餐廳打工，陶繼綱是常客，兩人當年曾交往3個月，18年後重逢再度交往，2014年在內湖同居；3年後，2017年她發現陶繼綱常無故失聯，逼問之下，陶才承認已結婚生子，她情緒崩潰，隔天吞藥輕生獲救，事後提告求償，去年3月向媒體爆料。

陶繼綱答辯，她與楊女剛交往時，就已言明不會和她結婚，兩人關係只是「貪圖一時歡愉」；且他2016年結婚，楊女並非不知情，因為和他同居的楊女有很多機會可以看到他的身分證等資料，兩人共同出席聚會時，也有朋友揶揄他「怎麼不是帶老婆」，他認為楊女早就知道他已結婚；且交往期間他已為楊女花了200多萬元補習費、保險費等，還借20萬給她買車。

陶妻反告 小三獲不起訴

楊女的律師指出，陶的辯詞只是臆測，沒有楊女早已知情的證據，不應採信。一審認定陶隱匿結婚的事，繼續與楊女交往、同居、發生性關係，甚至讓她懷孕、墮胎，顯不符男女交往的最低道德要求，讓楊女虛擲青春歲月，精神承受極大痛苦，程度超過一般未婚男女分手，應負賠償責任，判陶應賠60萬元；高院二審昨改判40萬元確定。

陶繼綱反控楊女妨害名譽，一、二審都判楊女無罪，去年11月定讞；陶妻劉女另控告楊女妨害家庭，檢方調查後認定楊女不知陶已婚，將她不起訴。

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