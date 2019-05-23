少女只顧滑手機 啊…直墜3樓深下水道

2019-05-23

人孔蓋打開 施工未做圍籬

〔記者吳仁捷／新北報導〕走路千萬別低頭滑手機，以免前方路況無法掌握！

新北市一名國中女學生放學走路回家時一路低頭滑手機，沒看到路上的人孔蓋被打開，施工單位也沒有做好圍籬阻隔等安全措施，女學生一腳踩空，掉落深約3樓深的下水道，一旁工人聽見女學生尖叫，爬下要揹出女學生，其餘工人則報警求助；消防、警方到場時，女學生和工人卡在狹窄的立坑，一籌莫展，消、警接手救人，花費20多分鐘救出全身多處擦傷、右腳骨折的女學生。

忽聞尖叫聲 工人無計可施

新北市消防局日前晚間6時15分獲報，13歲陳姓女國中生行經土城區中央路二段，沒注意前方污水下水道工程人孔蓋被打開，加上天色昏暗、視線不明，女學生邊走邊低頭滑手機，竟直接踩進，摔落8.5公尺深的人孔內，工人聽見女學生哀號，知道闖下大禍，連忙爬下立坑救人，因女學生骨折，疼到無法站立，且立坑空間狹窄，工人難以揹出女學生，場面一度危急。

直到消防、員警接手，消防員持長背板下到直徑約1公尺的立坑，為受傷、骨折女學生施以包紮，固定長背板上，將她吊掛上地面送醫，女學生家屬趕到醫院關切，斥責包商害人，警方、消防人員則告誡粗心包商、工人，並將全案通報新北市公安稽查小組。

警、消急援 少女右腳骨折

新北市警方表示，曾有立委提案，認為應修正道路交通管理處罰條例第78條，針對路上的低頭族開罰，但因提案的文字不精確，易造成執法困難，最後不了了之，因現行法規無法規範低頭族走路時滑手機，警方當時除提醒女學生走路時別再滑手機，也呼籲民眾，外出行走避免分心使用手機，以免害人害己。

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