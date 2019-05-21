盤查被控濫權 「新店戰神」無罪

2019-05-21

〔記者張文川／台北報導〕抓毒績效卓越，被媒體封為「新店戰神」的新北市新店警分局深坑分駐所巡佐許哲維，盤查林姓毒品假釋犯時，林男自認被找麻煩，氣得脫衣受檢抗議，事後告發涉違法搜索；台北地檢署認為許員沒搜索票、也未徵得同意，依妨害自由罪起訴，台北地院昨判許員無罪。

37歲許哲維從警11年，任職不到7年就升任巡佐，曾獲頒警察楷模。許昨到庭聆判得知無罪，緊握右拳振臂輕呼「YES」，庭外受訪時說，「感謝法院還我清白，跑法院將近一年，總算鬆一口氣」，經此一事，他現在隨身攜帶空白的自願受搜索同意書，以備不時之需。

31歲林男2017年假釋，同年12月10日傍晚駕車在深坑區臨停路邊並打雙黃燈，許員上前盤查，林男自認沒做錯事，大罵警察找麻煩，一度脫衣抗議。

許員在林男身上未查獲違禁品，轉而搜索林男座車，林男一度拒檢，但擔心被辦妨害公務罪，只能忍氣吞聲，許員在車內也沒查到東西，讓林男離去。

林向北檢觀護人抱怨出獄後常遭警察刁難，動不動就遭盤查，又寄信至北檢檢察長信箱，告發許涉濫權搜索；檢方調閱觀護人訪談筆錄與警方密錄蒐證畫面，認定搜索程序不合法起訴。

而林男今年3月駕車鬧事，在北深路平安橋前連續推撞前方3輛轎車，又持伸縮警棍攻擊挨撞車主嘴巴、肚子，許哲維與同仁獲報趕到，林又拳毆許的同事臉及腹部，被依現行犯逮捕，車內傳出毒品氣味，疑為吸毒危駕，警方依妨害公務、傷害、毒品等罪嫌送辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法