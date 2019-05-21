高三正妹聯手司機 逮公車色狼

2019-05-21

〔記者楊國文／台北報導〕剛滿18歲的高三正妹小琳（化名）搭公車回家，遭楊姓中年大叔性騷擾，小琳忍氣吞聲，對方竟得寸進尺，隔著長褲摸她私處，小琳以LINE向同學哭訴，同學要她立刻向司機求救，司機郭耀文得知，立即制止色狼並報警，結束30分鐘的驚魂記，高等法院昨依強制猥褻罪判楊男10月徒刑。

坐最後一排 遇鹹豬手大叔

小琳前年4月搭台北聯營公車，穿長褲的她坐在最後一排靠窗處，單身年約50歲楊男上車後，原與小琳還間隔一個空位，他趁公車靠站，挪坐到小琳身旁。

楊男假裝翻找皮包，卻用左手摸小琳左大腿外側，並將手放在她的左大腿上，小琳往窗戶處挪動，楊才將手縮回。

小琳剛坐正，楊男又伸出狼爪，放到小琳大腿內側不放。小琳受到驚嚇全身不停晃動，再次往靠窗處挪動，楊男才收回鹹豬手，小琳未出聲喝斥，楊男得寸進尺，將手放在小琳私處位置。

以LINE向同學求助 通報司機

小琳眼淚奪眶而出，身體不斷閃躲，楊男卻不罷手，小琳哭著拿手機以LINE向同學求助，同學要她「不要怕，立即告訴司機」，小琳哭著告訴司機郭耀文遇到色狼，郭立即打電話報警，且不讓楊男下車，楊事後跟被害人道歉，小琳堅提告訴。

色大叔判刑10月 可上訴

楊辯稱，手不小心碰到小琳，不是故意。但小琳指證歷歷，並稱國中時被騷擾過，有陰影，剛開始很害怕，才不敢求救。高等法院依監視器畫面及司機證詞，判楊10月徒刑 。可上訴。

勵馨基金會： 勿忍氣吞聲

勵馨基金會執行長紀惠容指出，被性騷擾，甚至遭猥褻的女子，如果一再忍氣吞聲，色狼越可能會得寸進尺，被害女子應當場喝斥給他難堪，將可獲得其他乘客伸手援助，且被害人須立即請求司機協助報案，才是應付色狼之道，紀惠容表示，此案中郭姓公車司機處置得當，她也給予肯定。

公車色狼示意圖

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