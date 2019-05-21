挺球后 黃顯詠飛到雪梨為她加油

2019-05-21

記者楊政郡／專訪

9年前廣州亞運跆拳道金牌黃顯詠，今年即將從台體大碩士畢業，也考取運動心理諮商師證照。她日前遭遇與竊嫌對峙場面，成功逮到竊嫌，她說學跆拳讓她膽子穩，也不貿然接近，而是亦步亦趨跟蹤，保持約10公尺距離，走一步跟一步，他慢就慢，他快就快，遇到人就喊，追了約300多公尺，有正義的民眾願意協助攔人，才順利上前壓制成功。

2010年亞運金牌 擁運動心理諮商師證照

黃顯詠與羽毛球球后戴資穎同一年進左營國手訓練中心認識至今，兩人情同姊妹。2017年澳洲羽球超級賽女單，小戴在臉書預告將有神秘嘉賓到場，就是黃顯詠從台灣專程飛到雪梨為她加油。

黃顯詠2010年廣州亞運獲得跆拳金牌，同年全國中等學校運動會金牌，2012年亞洲跆拳道錦標賽中華代表隊選拔賽銀牌等，有女朱木炎之稱，後來未入選奧運選手，轉而專研運動心理，順利取得運動心理諮商師證照，今年也將從台體大碩士畢業，投入運動選手的心理輔導工作。

她昨接受記者採訪說，學習跆拳道確實讓她「膽子穩」一點，可是面對竊嫌，有不可預知的危險也不能冒進，一開始就想不能近身抓人，而是採「保持距離」，他走一步就跟一步，反正要跑也不會跑輸他，耐力也不會輸他，當時她心想看你能跑到哪裡！她就跟到哪裡。

過程中都保持約10公尺距離，看到有旁人出現就大喊，有旁人協助，她才一起上前壓制，而最重要是趕快報警，隨時給警方最新的資訊，才能順利逮住歹徒，又不會讓自己陷入危險。

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