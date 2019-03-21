走私1.5億海洛因磚 金三角毒梟被逮

2019-03-21

〔記者邱俊福／台北報導〕「金三角」毒梟涉嫌在進口椰子水的貨櫃內夾帶毒品，以海運走私來台，再派35歲泰籍男子SREENACK來台監控毒品運送，海巡署偵防分署上月底將他與負責接貨的台籍高姓男子逮捕，起獲逾29公斤的海洛因磚76塊，初估市價1.5億元，查扣販毒所得242萬5000元。

SREENACK為國際治安單位通報的毒梟，我方從護照資料分析，他在泰國具軍人身分，去年10月以觀光名義來台，逾期居留至今，研判應是執行毒品走私規劃與監控交易；56歲高男原在泰國經營進出口貿易，因生意失敗欠債，遭毒梟吸收負責接貨。2嫌落網後保持緘默。

海巡署是在接獲國際友軍通報後，與北市警萬華分局組成專案小組偵辦，查出毒梟藏身在新北市五股某公寓，並追出毒品先從泰國海運到中國、轉至越南，再裝櫃從基隆港入境。專案幹員上月27日逮捕共乘騎車運毒的2嫌，正擴大追查販毒網絡。

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