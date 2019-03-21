新北剛宣示違法零容忍 街頭鬥毆開槍2重傷

2019-03-21

〔記者王宣晴、周湘芸／新北報導〕28歲蕭姓男子為替疑遭性侵的前女友「小雯」出氣，找來8男助陣，與38歲劉男等9人在街頭械鬥，劉男的一方連開4槍及揮刀，造成蕭男這方的2名男子重傷、1輛轎車遭燒毀，警方6小時內逮到涉案的18名男子，依殺人未遂、公共危險、槍砲、妨害秩序等罪偵辦。

就在案發前3個多小時，新北市副市長謝政達甫在三重警分局宣示展開「違法零容忍」強勢執法專案，未料不久就發生治安紛擾；新北市長侯友宜昨說，不允許治安受任何挑釁，聚眾鬥毆若構成組織犯罪，警方絕不寬貸。

女控遭性侵 2掛人爆衝突

警方調查，住在新北市三重區的劉男，收留中風半身不遂的呂姓國中同學，上週劉男試槍時曾誤擊對街公寓玻璃，遭法辦獲5萬元交保。25歲吳男前天到劉男家打麻將，叫來25歲傳播妹小雯助興，小雯指控在房內休息時遭呂性侵，吳質疑半身不遂的呂男如何能性侵，要求報警，小雯拒絕，嗆聲要輸贏後離去。

蕭男為替小雯出氣，深夜與吳男在公園談判，兩造各帶人馬，吳開4槍造成對造的唐男臀部中彈，陳男左手臂受刀傷，深可見骨，2人送醫後無生命危險；稍後小雯前往警局提告性侵。

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