女記者控酒後硬上 立委助理稱被設局

2019-03-21

已婚找女記者上摩鐵 張書維為沒守分際認錯

〔記者曾健銘、陳昀／綜合報導〕鏡週刊報導，親民黨立委李鴻鈞辦公室主任張書維，日前與地方人士、記者春酒餐敘，酒酣耳熱後，張與2名女記者到KTV續攤，張疑似先在包廂內對一名女記者襲胸，之後又強逼另一名女記者到汽車旅館「開房間」，張昨召開記者會，堅稱雙方是合意上摩鐵，但強調他因喝醉酒，「沒有生理反應」，僅有親吻擁抱，並未發生性關係，反駁「硬上」，也向2女提告妨害名譽、誣告，雙方各執一詞，案情陷入羅生門。

根據報導，上個月22日中午，張與地方人士、里長喝春酒，席間認識2名女記者，因氣氛熱絡又聊得來，餐敘結束後，他與2女又到KTV續攤。

2女向媒體指控，當時帶著幾分醉意的張先是對著L女襲胸、撩裙，直到L女大聲斥責：「你不要這樣！」張才轉移目標接近W女，期間L女因為有事先離開，最後包廂內僅剩W女與醉倒的張男2人，W女只好陪同張男一起搭乘計程車返回新北市。

據報導，途中經過新莊區某汽車旅館，張見狀要求W女一起進去休息，W女不願意，雙方還因此在車上僵持10分鐘，最後W女因為有尿意，打算將張男攙扶進房間，上完廁所就離開，未料一進房張男就堵住房門，甚至強脫對方衣褲，企圖性侵，因張喝醉酒無生理反應才作罷，事發後2天，2女才向警方報案提告。

拿出摩鐵影帶及對話 宣稱合意 沒有強迫

張書維在記者會上大聲喊冤，強調雙方是合意到摩鐵開房間，張也控訴，女記者在飯局、KTV包廂內，不時提及要獨家新聞、有新聞業績壓力，甚至還說出：「有我們陪你們玩，幹嘛還找傳播（小姐）？」質疑對方設局陷害他。但當記者問他已有家室，為何找女記者上摩鐵？張一度聲淚俱下地向家人致歉：「我沒守好分際，我認錯！」

各執一詞皆提告 張書維已被李鴻鈞開除

李鴻鈞昨天表示，他在女記者主管通知的第一時間就開除張書維，這種事就是零容忍，為了保護女方隱私才沒有揭露，詳細過程他並不清楚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/