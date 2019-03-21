前男友嘿咻不給力 女兩刀要他命

2019-03-21

懷疑他被外面女人榨乾

〔記者王俊忠／台南報導〕去年7月間，台南市郭姓中年男子身中2刀陳屍臥房，警方逮捕欲尋短的凶手尤女。據了解，尤女向前男友郭男求復合不成，憤而殺人；尤女在法庭更透露，案發時與郭男做愛到一半，覺得郭可能在外面先跟其他女人發生關係，她對郭說「沒辦法就不要勉強先休息」，躺在床上休息時，想到過得那麼苦，想為2人解脫，就拿隨身的刀子刺殺前男友。台南地院依殺人罪判尤女15年徒刑。

據了解，郭男（47歲）與尤女（39歲）各有1段婚姻紀錄，尤女與前夫生的2男1女都在屏東；郭男與前妻沒有生兒育女，郭、尤是2年多前在尤位於永康的陪酒上班場所認識，但2年來感情不穩定，分分合合。

下輩子別再見…抽刀刺

去年7月20日清晨，郭男喝酒後回到南市東區仁東街大樓住處，當天7點許，郭男打電話聯絡尤女到大樓住處見面，8點多，尤女帶著放有水果刀的包包進入郭男住處，2人躺在床上發生性關係。尤女突然想起2人過往恩怨情仇，不滿郭對她「呼之即來、揮之即去」，竟拿出包包內的水果刀，趁著郭男往左翻身側躺時，對郭說「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，接著持刀猛刺郭男右頸大量出血，尤拔出刀後，郭緩慢起身、走向尤女，尤再刀刺郭男左上腹，導致郭男休克當場死亡。

一度想尋短 女被判15年

郭男的另2名女性友人一直到同月21日凌晨都聯絡不上郭，會同保全員打開郭家門，赫見郭男倒在臥室血泊中，報警處理。尤女行凶後，帶凶刀搭計程車離開郭的住處，回到自己的永康租住處，再駕駛小客車南下屏東，欲探望孩子後尋短。警方得知尤女萌生尋短念頭，21日傍晚緊急到屏東枋山帶回尤女調查。

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