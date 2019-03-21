出錢給愛妻開公司 驚揭她偷吃執行長

2019-03-21

行車紀錄器錄到鹹濕對話

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名事業有成的黃姓董事長出資讓妻子開公司，沒想到妻子卻偷吃新公司執行長周男，黃男在妻子行車紀錄器中聽到2人偷情對話，包括飯店同宿一房，2人互稱對方「Honey」、「親愛的」，用詞親密如熱戀中男女！新竹地院審理後認為，2人顯已逾越一般男女同事、朋友社交之正常往來界線，判董娘與小王周男須連帶賠償50萬元給人夫。

黃男指控，與廖女結縭10餘年，育有3女，家庭生活美滿，他在事業有成之餘，另資助妻子開公司營業，周男則為該公司執行長。

女董拋夫棄子 外宿5天

去年3月間起，他陸續風聞妻子與周男過從甚密流言，疑遭綠雲罩頂，惟因工作繁忙，無暇追查，去年5月間，妻子以工作出差之名，偕周男外宿5天，置家中幼女不顧，訴請2人連帶賠償300萬元。全案審理時，2人均聲稱沒有姦情。

法官根據黃男提出的妻子行車紀錄器錄音檔，男子說：「…妳在弄東西的時候，我已經醒了，只是我不想起來…可是…妳連房卡也不拿，東西收了就走了。」女子回答：「因為我怕你生氣，哪害你啊！」足見2人確有飯店同宿一房至隔日早晨離開情事。

此外，還錄到女子說：「…愛情來得太快像龍捲風，…遇到你才知道，原來是真的！…你有真心愛過誰嗎？」男子回：「我跟妳講真的，現在有妳啊！」

互動逾矩 判賠人夫50萬

女又說：「Honey，叫我親愛的！如果我恢復單身，你就會把感情全部給我嗎？你會全心全意嗎？」男回：「對啊！真的啊！…妳有想過嗎？萬一黃董知道我跟妳的關係會怎麼樣？妳知道嗎？我也不想因為這樣還上法院，他可以告我妨害家庭！」

法官認為2人私底下曾以「Honey 」、「親愛的」暱稱對方，對話內容亦用詞親密，更證明2人間交往程度非比尋常，顯已逾越一般男女同事、朋友社交之正常往來界線，其親密程度亦已逾越社會一般通念所能忍受之範圍。2人共同侵害黃男配偶權，破壞婚姻圓滿及幸福，黃男夫妻因此分居，且黃男另告二人通姦、更有離婚訴訟在新竹地院家事法庭審理中，最後判2人應連帶賠償50萬元。

示意圖

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