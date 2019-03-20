偷拍同事更衣 男員工扯紓壓

2019-03-20

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在美式餐廳TGI FRIDAYS古亭店任職的董姓男子，疑為紓解生活壓力，竟拿衣服遮掩行車紀錄器，放在員工更衣室置物櫃上，偷拍同事更衣，直到去年9月被經理發現才曝光；董男承認因壓力大才偷拍，對同事感到抱歉；台北地檢署勘查影像後，考量董男無法與被害同事達成和解，依妨害秘密罪嫌將他起訴。

檢方調查，董男自2017年9月開始，涉嫌以衣物遮掩行車紀錄器的方式偷拍，至2018年1月間曾短暫停止，但他在同年5月至9月間又故態復萌，期間有10多名曾在更衣室換衣服的男、女同事受害。

去年9月，餐廳經理無意中看見藏放在置物櫃上的行車紀錄器，經報警處理後，才追出是董男所為；檢警另從董男住處查扣1個容量500GB的硬碟，內容全是餐廳男、女員工更衣畫面，受害人達10多人。

董男承認偷拍，辯稱前年某日，他將還未關閉錄影的行車紀錄器遺忘在置物櫃上，意外拍到同事換衣服的畫面，當時他因家人健康狀況不好，生活壓力大，才想到以偷拍的方式紓壓。

檢方逐一請被偷拍的員工指認畫面，有11人堅持提告，其中10人是在更衣時被偷拍到身體隱私部位，1名女同事則是蹲在餐廳沙發上清潔時被偷拍美腿，另有2名女同事選擇原諒；由於董男無法獲得10人的諒解，因此被起訴；至於女同事美腿被偷拍的部分，因地點屬於開放空間，且沒拍到其身體隱私部位，此部分則予以不起訴。

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