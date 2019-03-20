夜聊就寢 女大生離奇猝死

2019-03-20

〔記者王冠仁／台北報導〕台北科技大學文化事業發展系2年級莊姓女學生，前晚與女室友在租屋處聊天到深夜，昨天中午被室友發現躺在床上動也不動，救護人員到場發現她早已身亡；警方勘查現場，沒有發現外力入侵跡象，家屬告訴警方，莊女沒有心血管疾病，平時身體還算健康，最近精神也沒異狀，警方為求慎重，將解剖釐清確切死因。

警方調查，21歲莊女在八德路一段的民宅租屋已久，與2名女室友相處融洽，前晚莊女等3人一起在租屋處聊天到深夜，3人各自上床就寢；莊女與另名室友一起睡雙層床，莊女睡上鋪。昨早她沒到校，中午休息時間室友返回租屋處查看，發現她躺在床上動也不動，連忙報警。

室友叫她吃午餐 才知身亡

消防局昨天中午12點11分接獲報案，救護人員到場，發現莊女明顯身亡，初判已死亡6小時以上。

莊女的室友告訴警方，早上醒來直接去上課，中午回去租屋處，本想叫莊女起來吃午餐，卻發現她動也不動；最近莊女偶爾會抱怨課業壓力有點大，但並沒有透露厭世、想自殺跡象。

警方檢視遺體，發現她躺在床上，現場沒有打鬥痕跡，租屋處也沒有外力入侵跡象；警方找到她平時服用的皮膚科藥物。

莊女的家人從桃園趕來，他們告訴警方，莊女平時身體健康，沒有心血管、精神疾病，近期只有去看皮膚科，不知為何忽然猝死。

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