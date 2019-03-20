1萬元買1包衛生紙 富二代吸毒被騙還被逮

2019-03-20

〔記者王捷／台南報導〕32歲呂姓富二代沉迷大麻毒品，他很謹慎，每次買毒都買一點點，10年來都沒被發現，去年他突然砸重本買毒，豈料藥頭黑吃黑，萬元現金換來一包衛生紙，呂男吃悶虧不敢報案，仍被監控的警方盯上，認為可能是大買家，攻堅在他租屋處起出大麻，將呂男依毒品危害防制條例罪嫌逮捕。

吸大麻瞞10年 露餡被鎖定

呂男10多年前在加拿大留學時，就有吸大麻習慣，回國後還慫恿胞弟一起呼麻，兩人都上癮。

呂男擔心抽大麻會被警方盯上，也怕家人發現，所以買毒時萬分小心，一次都只購買一點點，低調呼麻10年多。

去年呂男下重本，一次購買超過萬元大麻，豈料藥頭黑吃黑，用宅配方式寄給他一包衛生紙，吃定呂男吃了悶虧也不敢報案。

呂男萬萬沒想到，那次上當不僅白花冤枉錢，還因此被警方監控，並認為呂男可能是大買家，經過3個多月監聽、埋伏，警方18日攻堅，逮捕呂姓兄弟，但只分別在2人租屋處起出兩小包大麻，呂男辯稱上次上當，讓他一次只敢買一點點。

另外在呂男家中發現一堆長槍，警方一度大為緊張，後來發現是只能射BB彈的生存遊戲槍枝，警方訊後將兩人依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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