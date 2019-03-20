夫愛愛內射 妻告性侵要離婚

2019-03-20

檢方︰「強暴」是妻主觀批判 不起訴

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出一起丈夫行房沒避孕而被妻子提告的罕見案例！林姓男子與隔天要到國外出差的陳姓妻子在浴室嘿咻，陳女因他沒先講就體內射精，隔天在機場傳簡訊揚言離婚且告他強暴，檢方查出林男曾透過LINE問妻：「什麼強暴？難道結婚這5年我都在強暴妳？」妻子竟回：「沒錯，你就是強暴犯！」檢方認為強暴是陳女個人對丈夫的主觀批判，難以採信其控詞，全案不起訴。

夫︰我都在強暴妳 妻︰沒錯

陳女指控，2017年8月某日傍晚，丈夫林男趁她在住處浴室內洗澡時，對她性侵；林男偵查中坦承與妻子發生性關係，但否認強制性交，辯稱過程中妻子都沒有拒絕，只因為他沒有避孕，體內射精就震怒。林男還問妻子是否不要小孩，妻子沒有回答，隔天就傳簡訊給他說要離婚。

姊姊︰妹婿說他去自首

檢方調查，陳女的姊姊說，妹妹陳訴遭妹婿強暴，妹婿還在LINE說他去自首了；另根據陳女姊姊與林男LINE對話顯示，林男對妻子竟以「強暴」用語指控他而不敢置信，繼而以嘲諷、自厭、賭氣的口吻表示要去自首，並非如陳女姊姊所認為，妹婿已承認性侵妹妹。

且陳女姊姊原本安撫妹婿，說妹妹講要離婚可能是氣話，之後態度轉變，指責妹婿強暴妹妹，可見其個人證述已受主觀批判影響。

檢方調查，陳女與林男婚後作息不一致，互有摩擦，感情漸淡，且陳女因婦科問題，醫師建議不要有性行為，林男仍要求妻子嘿咻，加上陳女揚言不要小孩，足見夫妻婚後互動已出現問題。

檢方查出案發隔天林男LINE妻子表示，如她真的不要小孩，會答應以後不會再提小孩的事，陳女回傳指責他設計要強暴她，林男質疑：「什麼強暴？難道結婚這5年我都在強暴妳？」陳女竟說：「沒錯，你就是強暴犯！」林男回她：「我知道這件事對妳傷害很大，然而使用強暴字眼，實在太重！」

檢方認為，這顯見陳女對於「強暴」的解讀，不僅限於違反意願發生性交，而且還加入她個人主觀批判，因此指控難以採信。

情境照

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