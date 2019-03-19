狠夫招認扔妻 拒出院3警上銬拖走

2019-03-19

〔記者姚介修、周敏鴻／綜合報導〕中國裔的萬姓美籍狠夫昨將台裔妻子張女從桃園機場3樓半的樓梯平台往下丟，自己隨後也跳下，剛好重壓在張女身上，有妻子當墊背，萬男僅受骨折之傷，當醫院說他可出院，航警要把他帶回偵訊時，萬男卻不願配合，3名航警只好將他上銬，連拖帶拉將打赤腳的萬男強行抬進警車，這時他還大喊「這不是警車，我不要出院」，態度惡劣。

警方說，昨下午2點多，醫院判定萬男可以出院，就開出出院診斷書，並告訴萬男可以離開了，萬男正準備要離開醫院，航警馬上告訴他不能離開，需要移送地檢署，原本清醒的萬男馬上又說自己不舒服要繼續住院，院方則把出院診斷書交給航警，表示沒有留院必要，萬男知道後開始拒絕警方帶他回去，和航警經過爭吵拉扯，警方最後將他上銬連拖帶拉把他抬上警車。

萬男失業 醫藥費還要岳母付

萬男到航警局依舊不配合，警方使出拖、拉、提等方式，才將他帶進航警局訊問，偵訊時他坦然表示太太是被他扔到一樓，警方私下表示，他非常冷靜，感覺犯案後的行為都是裝出來的。

萬男目前失業，由於萬男沒有健保，出院時幾萬元的醫療費用還是丈母娘買單。

醫師岳父怒 一定要告女婿

張女頭部重摔導致顏面骨折及撕裂傷，仍在加護病房觀察治療中。張女的父親是醫師，家住桃園，警方結束筆錄後，張父還趕往台北為病患開刀，張父在醫院表示，他們前晚都在家裡，但是沒有發現什麼異常現象，沒想到發生這種事情，他一定要告女婿。（相關新聞刊A1）

萬姓男子被警方從醫院架出拉上警車。（記者周敏鴻翻攝）

萬男將妻子從三樓半樓梯平台扔出 墜落一樓平台、彈摔進護網後，自己也跳下，重壓在妻子身上。（記者姚介修攝、取自爆料公社）

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