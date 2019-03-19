藏4500萬毒窟 夾層還有5200萬

2019-03-19

共查扣9700萬元 創毒品案起出最高贓款紀錄

〔記者黃建華／高雄報導〕橋頭地檢署日前指揮警方於仁武查緝一處毒窟，意外起獲4500萬元疑似販毒贓款案，黃姓主嫌跳樓逃逸摔斷腿，經本報獨家披露後，沒想到，檢警近日二度搜索黃嫌住處，又在裝潢夾層查獲5200萬元現鈔，全案共查扣9700萬元，寫下國內單一毒品案件現場起出最多犯罪不法所得紀錄！

橋頭地檢署11日指揮高雄市與新北市警方，分別在高雄市仁武區名湖街、鳥松區忠義路等處所執行搜索，查獲犯嫌黃男、紀女夫妻2人涉毒品案件，現場並扣得現金4500餘萬元、疑似安非他命及K他命等毒品、槍枝及疑似製毒原料工具等物品。

黃妻涉製造販毒收押禁見

黃嫌逃跑時摔斷腿戒護就醫外，紀女雖否認知情，但檢方訊問後，認為她涉嫌製造及販賣第二級毒品，向法院聲請羈押禁見獲准。

因本案查扣現金甚多，案情不單純，檢察長莊榮松立即指示緝毒專組主任檢察官李廷輝及鍾仁松檢察官，指揮專案小組成員，擴大追查本案毒品及現金來源及流向外，並針對犯嫌所有處所全面清查。

檢警15日二度動員人力地毯式搜索及鑑識，沒想到，於黃嫌夫妻鳥松區處所室內，再發現裝潢夾層藏匿有一捆捆現金5200餘萬元及手槍1把、子彈352發等物品。加上日前查扣4500餘萬元現金合計，本案總計已查扣現金9700餘萬元，為國內毒品案件現場查扣現金最高紀錄，並將持續追查是否另涉及洗錢防制法罪嫌。

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