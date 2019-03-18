肇逃找弟頂罪 竹市警組長記過調職

2019-03-18

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第一分局蘇衍彰組長，去年開車行經竹北市與一輛自小客車發生碰撞，他竟逃離現場，事後叫弟弟頂罪，由於與行車紀錄器拍到的駕駛人不符，犯行才被拆穿。

兄弟都送法辦

偵辦轄區新竹縣竹北警分局將蘇衍彰依肇事逃逸、過失傷害罪嫌函送檢方偵辦，新竹市警局也依規定將蘇記一大過並調離主管職務；蘇的弟弟則被依藏匿人犯、湮滅證據罪嫌函送法辦。

警方調查，去年10月10日凌晨發生事故後，蘇男先行離開，員警獲報到場，叫救護車把頭部撞傷、滿臉是血的被害人送醫。

行車紀錄器拆穿

被害人隔天到派出所製作筆錄，發現自稱肇事的蘇男有戴眼鏡，但與他發生事故的人並沒有戴眼鏡，警方調閱監視器發現，蘇肇事後立刻離開，經比對被害人提供的行車紀錄器，確定蘇弟涉嫌頂替。

蘇弟去年12月10日到案說明，蘇男則是拖到今年1月28日才到案，竹北警方發現他具警職身分，立刻通知新竹市警局處理。

警方調查，蘇男到案後表示他沒有酒駕，是身體不適肇事，由於離家僅約50公尺，才會先回家，並非故意肇逃；蘇男也否認教唆弟弟冒名頂替，當晚是弟弟看他臉色很差躺在客廳沙發，又得知他發生車禍，才會主動前往現場關心，沒想到弟弟主動承認自己是開車者。至於蘇男是否涉嫌酒駕，因時隔久遠，難於釐清。

新竹市警察局長陳耀南表示，根據初步調查，蘇男到案後坦承當天肇事逃逸、教唆弟弟出面頂罪，聲稱因身體不適無法處理，才逃離現場並叫弟弟頂罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/