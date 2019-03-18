竹聯大哥率6煞 砸柯P學長診所

2019-03-18

7嫌逞凶後投案

〔記者鄭景議、吳昇儒／台北報導〕綽號阿胖的29歲竹聯幫仁堂大哥林郁凱，疑因友人吞食診所開的安眠藥後跳樓輕生，日前率黑衣人衝入台北市內湖的丁大元診所，持球棒砸毀診所出氣，7人犯案後就向警方投案。

被砸的診所是柯P在台大醫科的學長所開，診所初估財物損失約2萬元，診所指出，林的友人沒有就醫紀錄，恐是烏龍一場。警方訊後將林郁凱等7人依毀損及醫療法移送法辦。

14日下午，林郁凱等7名黑衣人闖入丁大元診所，對著診所人員怒喊「你的藥害死我朋友」，就拿木棒往櫃台猛砸，大片玻璃被砸碎，器具多處毀損，診所內的櫃台人員及醫師嚇壞了，眼睜睜地看著黑衣人砸毀診所後揚長而去。

據了解，主嫌是竹聯幫份子林郁凱，因為他的邱姓友人12日在汐止停車場墜樓輕生，林懷疑是丁大元診所亂開安眠藥給邱，害邱生前神智不清，憤而砸店。

林與6名友人案發後自行到內湖警分局投案，不過，診所附近卻有人貼黑函，寫著丁的診所不看病人有無處方箋，任意販賣安眠藥，害人神智不清，墜樓身亡。

診所醫師表示，診所開藥絕對合法，開安眠藥前會先調閱病例，確認處方才能給病人，不過，經調閱病例後，發現該病人沒有就醫紀錄，應是無辜受遷怒。

警方表示，邱墜樓後並未解剖，警方只查出他進停車場時是自己一個人，沒有外力介入，輕生前是否有服用藥物，無法查證。

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