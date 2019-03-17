獨特陪參審 判決有罪更難

2019-03-17

〔記者吳政峰／台北報導〕對於朝向陪審制傾斜的參審新制，一名資深司法官指出，有罪判決的門檻設計，比陪審制與參審制還高，若出現爭議的無罪判決，恐反傷害人民對司法的信賴。

出現僵局須重來 凌遲民眾

他表示，陪審制只要陪審員認為有罪即成罪，參審制則是三分之二法官投下有罪票就成罪，但修正版要8位國民法官一致決定有罪，還要最少一位職業法官贊成才成罪，標準之高，民眾不一定能接受。他認為，要達「一致」評決很不容易，若變成僵局陪審，檢察官須重新起訴，國民法官也得重新遴選，所有流程又要再跑一次，對被告與被害人都是一種凌遲。

新制違背蘇揆宣示的時效性

台灣司法人權進步協會理事長何俊英指出，修正版恐延宕案件審理，與行政院長蘇貞昌宣示的「時效性」背道而馳，且當事人只要收買其中一位國民法官，就很難做成有罪評決。

司改會支持新制 盼儘速立法

何俊英表示，司改應先搞清楚是「制度」或「執行制度的人」有問題，若只是幾位恐龍法官不接地氣，就推翻運行已久的審判制度，有因噎廢食之虞；況且人民在意的不是制度，而是判決有無符合期待、理由能否充分說服、法官態度是否公正。何認為，若真要廢棄現行體制，不如直接移植國外制度，畢竟他們已運行多年才磨合成現況，我們若憑藉想像獨創出新制，毋寧是拿民眾權益做實驗。

司改會董事長林永頌則認為，國民法官進入法庭，可改變職業法官心態，採集中審理可短時間就做出評決，效率反會提升。至於是否會提高有罪門檻？林永頌認為，國民法官若一致評決有罪，但未獲任何一位職業法官認可的機率其實很低，盼草案能在本會期通過。

不同審判制度比較

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