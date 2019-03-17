參審制草案送立院轉彎 大幅傾向陪審制

2019-03-17

〔記者吳政峰／台北報導〕我國審判制度有史以來最重大的變革「國民參與刑事審判法」（參審制）草案已送立法院，但遭支持陪審制的團體反對，進度卡關，為了讓法案盡速通過，司法院與民團協商後，擬大幅度朝向陪審制傾斜，調整為「合審分判」，先由8位國民法官審訊，一致評決有罪後，再交3位職業法官第二階段評決；反之，一致無罪即無罪。此一方向大轉彎，使原本推動的參審制更為接近陪審制，成為「參審皮、陪審骨」的獨特架構。

由於變革極大，司法院對於這項融合英美陪審制與德日參審制的修正案，擔心還會有變數，因此低調表示「還在討論中」；法務部則回應，已獲悉此消息，須進一步與司法院確認。

協商出「合審分判」折衷版

司法院長許宗力感嘆司法信任度徘徊在4成低檔，總統蔡英文為了挽回民眾信賴，一上任就召開司改國是會議，直言恐龍法官與背離人民觀感的判決，須靠人民加入審判程序才能解決，司法院銜命研擬出參審制。

司法院與行政院會銜的參審制版本，原接近日本裁判員制度，由3位職業法官與6位國民法官「合審合判」，避免職業法官獨斷，須有三分之二法官（6位）投票有罪、其中一名應為職業法官，被告才會被定罪，未達三分之二即無罪。

但支持陪審制的團體認為，職業法官會憑藉法律專業說服不懂法律的國民法官，無法解決既存問題；雙方在立法院角力多時，迫於司改時效壓力，日前協商出「合審分判」折衷版本。

國民法官認有罪 再2階段量刑

折衷版的設計，職業法官仍3位，國民法官增為8位，一起審理，但第一階段由8位國民法官認定事實，一致決定被告有罪，再交3位職業法官第二階段評決，此時須有一位認同有罪，3人才能量刑；若要判死刑，則應由11位法官一起評決。第二階段若無職業法官認同有罪見解，等同無罪判決；此外，國民法官一致認為被告無罪，不用進入第二階段。

假設國民法官無法達成有罪或無罪共識，形成僵局陪審（hung jury），此時檢察官可選擇放棄起訴，或重新起訴後再度遴選國民法官，此部分還要考慮究竟參考美國的一致決、或澳洲的容許一票之差，尚無定論將再協商。

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