高市驚傳2警吸毒／檢指還有公務員涉案

2019-03-16

〔記者洪臣宏、黃建華、黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄警界傳出2名警員涉毒！高雄市刑大和林園警分局「自檢」驗尿查獲吳姓警員涉嫌吸食安毒，已主動請辭，而鼓山警分局王姓警員也涉毒，被輔導辭職。

瞞不住了 2警皆已辭職

1名檢察官私下不諱言，藥頭向檢方密告，有警察和公務員向他買毒品，近來查緝毒品案確實發現不只警界，還有其他公務員疑似染毒，或與毒品人口往來密切。

高市刑大2月底監控毒品人口，發現與34歲吳姓員警密切聯繫，會同高市警局督察室、林園警分局將他帶回驗尿，吳員見東窗事發，在回程車上坦承壓力大吸食安毒，時間長達半年。林園分局昨接獲驗尿報告，確認有2、3級毒品反應，依毒品罪嫌送辦。

吳員警專23期畢業，已婚育有3名子女。林園分局長林依仰指出，吳員從警13年，10年前請調回南部，他說，就算吳員不辭職，也會被汰除。

另有員警反映只要吳員值班，抽屜就好像被動過，裡面的錢也不翼而飛，懷疑有「內賊」，但監視器只拍到吳員有翻動衣物跡象，沒發現偷錢畫面，林依仰表示，會持續調查。

鼓山分局長葉錫山表示，王員值班常打瞌睡，被督察單位發現行為異常，懷疑施用毒品，經採尿送驗並輔導。尿液報告尚未出爐，該員就於本月1日辭職。

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