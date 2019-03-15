淡大女命案 生前左掌遭電擊

2019-03-15

〔記者陳恩惠／台北報導〕淡江大學魏姓女學生離奇溺斃百齡橋下溝渠命案，士林地檢署檢察官昨相驗遺體，發覺鼻部有少許泥沙，研判生前落水，因10指指縫乾淨，溝渠周邊無抓痕，顯示一落水就昏迷，另鼻樑有擦挫傷，研判落水時撞傷；但最離奇的是，死者左手食指到無名指的第一指節，出現疑遭電擊傷痕，因陳屍現場周邊無任何會造成電擊的設施或工具，為何魏女先遭電擊、再落水溺斃，仍是謎團，已安排今天下午解剖。

指縫乾淨、溝渠無抓痕 一落水就昏迷

檢警昨回到現場勘查，一度研判死者恐在大南抽水站附近誤觸高壓電箱後昏迷落水，漂流到案發地的溝渠，但實勘發覺高壓電箱在抽水站外，抽水站和魏女陳屍溝渠也未相通，排除在抽水站落水的可能。

另丈量溝渠安全護欄的寬度，確認身材纖瘦的魏女蹲下就能輕易通過，意外落水或輕生都有可能，但情況顯示她一落水就昏迷，不排除是意外落水。

至於案發時人在現場附近、一度意識不清的16歲袁姓少年，不排除其混用多種藥物，致藥物中毒昏迷，前夜送醫後一度轉醒與母交談，袁母不透露對話內容，檢警則待少年清醒後，再詳詢案情。

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