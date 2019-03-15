當年寫了N份自白 警方都不滿意

2019-03-15

〔記者王捷／台南報導〕一份隱匿在歸仁分局19年不曾曝光的謝志宏手稿檔案，讓台南歸仁雙屍案翻盤！

手稿沒簽名 檢重啟調查挖出

這份由台南高分檢檢察官林志峯去年8月在歸仁分局找出的手稿，一直夾在警方專案會議卷宗內，上面並沒有謝志宏的簽名，但謝的字跡很特別，檢察官一看就知是謝的親筆，法官也認同這份自白的重要性，認定是新據證。

還好有被保留下來證清白

謝志宏的律師涂欣成說，這份手稿謝志宏曾提過，但律師無法調出來，謝曾說，當時警方要他寫自白，寫了好幾份警方都「不滿意」，警方至今還保留這份「不滿意」的自白。謝後來說，總算運氣好，這份自白還在，也很感謝檢察官的細心。警方稱手稿沒簽名，所以才未隨案附給院檢。

女作家也曾寫專欄幫喊冤

此外，女作家張娟芬在其專欄「紙片人殺人記」中，筆下的「紙片人」就是指當時身材瘦小的謝志宏，謝身高158公分、43公斤，反觀另名凶手郭俊偉177公分，曾是體育班學生、犯案時是捆工。張娟芬還提出對凶刀血溝的新論點，表示不管刀械有沒有血溝，殺人都費力、插入人體都會被肌肉夾緊，外科醫師最清楚。

「紙片人殺人記」對案件做了仔細調查，發現判決書的「法醫」其實是原審檢察官，不但沒有法醫背景，歷經七審每位法官卻都照樣援引「法醫」說法。

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