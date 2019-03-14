修法出爐╱攜凶器聚眾鬥毆 刑責加重一半

2019-03-14

罰金也將大幅提高

〔記者吳政峰、李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕行政院長蘇貞昌宣示嚴懲危害社會治安嚴重的聚眾鬥毆，經政務委員羅秉成召集相關機關討論，拍板修正刑法妨害秩序罪章第149條與第150條，明定3人以上為「聚眾」，並增訂攜帶凶器聚眾鬥毆，刑責可加重至1/2，同時大幅提高罰金；修法草案今提交行政院會。

現行刑法規定，公然聚眾施強暴脅迫者，在場助勢之人處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，首謀及下手實施強暴脅迫者處5月以上、5年以下有期徒刑；修正案把公然聚眾明確界定為3人以上聚集公共場所，並將罰金300元調升至10萬元。

修正案新增攜帶凶器犯之、或妨害公眾往來安全，加重其刑至1/2；而聽從警察機關命令而中止鬥毆、解散群眾，得以減刑。

此外，現行規定要求解散卻不解散者，在場助勢之人處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金；修正案把解散命令次數由3次減為2次，罰金從300元提高到8萬元。修正案除提高罰金，也給予中止犯減刑機會，恩威並濟。

徐國勇︰販毒殺人就抄店

內政部次長陳宗彥說，法務部這次修法放寬「公然聚眾」認定標準，限縮在「鬥毆」，盼外界不要誤解為集會遊行也要法辦。

內政部長徐國勇在立法院內政委員會答詢時，也表達整頓治安的決心。徐國勇說，經營這些店（娛樂場所）的人要自律，如果有販毒、殺人、槍械，「我不客氣的講，我們就把店抄掉」。

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