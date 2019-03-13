收賄判10年 朱立倫愛將許志堅入獄

2019-03-13

〔記者錢利忠／台北報導〕前新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，向建商收賄615萬餘元，護航建商快速通過都更審議案，被最高法院依不違背職務收賄罪判刑10年、褫奪公權5年定讞；許志堅預先理好大平頭，昨上午向台北地檢署執行科報到，訊後被上銬送上囚車，載往台北監獄服刑。

本月7日，最高法院駁回許志堅上訴定讞，北檢啟動防逃機制，對許志堅限制出境及出海，為確保發監執行傳票合法送達，8日早上8時30分，即委請廉政官親自送交傳票到許的手中。

檢廉還派員24小時跟監，許自知難逃法網，在發監前夕，逐一拜訪親友辭行，曾於本月10日搭高鐵南下高雄，當天再赴桃園，廉政官也全程跟著許志堅，一同搭乘高鐵跟監。

此外，許志堅為求延緩發監，還試圖向戶政事務所申請遷徙登記，並向北檢執行科聲請延緩執行，但他因有案在身，遷徙一事最終被戶政事務所擋下，北檢也駁回其延緩執行之聲請，並委請廉政官於本月11日晚上7時許，親自送交公文給許，許收下公文後，無奈地對廉政官說：「那就照北檢通知的時間去面對吧。」

許志堅自知無延緩入獄的可能，昨上午10時前，已預先理好大平頭，如期向北檢執行科報到。

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