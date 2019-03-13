試槍打中民宅 嗆警有搜索票再來

2019-03-13

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲劉姓男子昨早在新北市的住家4樓陽台試槍，子彈擊破對街民宅玻璃，鄭姓屋主嚇得報案，大批警力前往劉男住處攻堅，他不願開門，還大喊：「你們有票（搜索票）再來！」警方改為攀爬外牆進屋，壓制劉男並從貓籠中起出槍彈。

警方調查，劉男自稱是股票操盤手，與就讀國小的女兒住在新北市三重一處社區4樓，昨天上午7時許，中風行動不便的呂男前往拜訪，劉男等女兒出門去畢業旅行，仗著酒意拿出一把改造的金牛座手槍及子彈，走到陽台對空試了3槍，將槍枝藏進家裡的貓籠中。

不料，子彈卻擊中對面25公尺遠的公寓5樓民宅，導致陽台及房間的3片玻璃破碎，準備上班的鄭姓屋主嚇得報案，警方起獲2顆彈頭，並利用彈道比對、目擊者指認，確認劉男涉案。

警方表示，劉男聽到警方登門，以身體擋住大門，阻止警方攻堅，3名員警從隔壁陽台攀爬外牆，翻進劉男住處，壓制劉男，控制客廳的呂男，並在貓籠中起出改造槍枝一把及40發子彈。

劉男供稱，槍砲是逃亡的中國朋友「寶哥」寄放，因好奇試槍；呂男供稱睡夢中聽到槍聲，才知劉男試槍，兩嫌供詞避重就輕，警方訊後依殺人未遂、槍砲、恐嚇公眾等罪嫌將劉男送辦。

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