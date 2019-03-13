前合夥人指凶手易怒 兩人吵到拆夥

2019-03-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣文心蘭主要是外銷日本，從事文心蘭選別包裝的業者說，文心蘭透過包裝廠分級後，再送往日本拍賣，但選別優劣（分ABC三等級）牽涉到拍賣價格與利潤，分到A級與C級價格相差極多，若股東都跳下來兼做選花，容易因認知差異，與合夥人出現摩擦，因此建議獨資，或全由員工依據花卉規格做分級，避免爭議。

曾與洪男合夥做過文心蘭包裝選別的業者說，洪男個性易怒，2人也曾發生過口角，最後因經營理念不合，才毅然選擇退出。

從事該產業的廠商則表示，文心蘭等級選別存在個人主觀意識，若合夥人全都跳下來做挑花，彼此可能因意見不合發生口角，建議合夥人不要「校長兼撞鐘」，而應交給分級員依花卉規格來分級，或乾脆獨資，才不會股東各持己見，發生衝突。

該名業者也說，台灣文心蘭產業，花農可自行切苗做組織培養，逐步栽培外銷到日本，在交給貿易商赴日本拍賣前，都須依花卉品質做選別包裝，待拍賣完扣除給貿易商的手續費、規費，最後的利潤才由選別廠與花農拆帳，因此花卉選別相當重要。

耀眼的黃色文心蘭，近年穩坐台灣花卉鮮切花出口寶座。（圖為資料照，圖中人物與新聞事件無關）

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