單親媽賣麵包拉拔2兒 長子憂鬱症自殺

2019-03-12

〔記者楊政郡／台中報導〕台東縣張姓單親媽媽7年前因家暴及先生外遇而離婚，離婚後以販售手工麵包為生，收入雖然微薄，仍辛苦把2子養到18歲、15歲，未料長子2年前罹患重度憂鬱症，今年辦休學後，特地安排他到台中與外祖父母同住、感受親情，希望緩和病情，可惜仍敵不過病魔，上月底自殺身亡；台中市警一分局警員林志營協助張婦申請補助，讓她能如願好好地送愛子最後一程。

家庭困頓 警助處理後事

警方調查，母子3人原住台東縣，當地公所列為低收入戶及特殊境遇家庭，張婦長子亡故後，員警得知張婦生活困頓，無力處理長子後事，告知有經驗的林員。

據了解，張婦前夫應每月支付2子1萬6千元贍養費，卻從未給付，張婦7年來靠賣麵包月入萬餘元，勉力撫養2子。張婦表示，若不是分身乏術，無法照顧長子，也不會把孩子送到台中娘家。

林員了解後，轉介區公所申請馬上關懷，另向台中市廟宇、慈善團體申請補助，助張婦籌得喪葬費，度過難關，送愛子最後一程。

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