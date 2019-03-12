鑽APP漏洞 詐屈臣氏300萬

2019-03-12

前員工狂標2千筆 得標後改價成0元 大做無本網拍

〔記者姚岳宏、楊雅民／台北報導〕連鎖藥妝店「屈臣氏」的購物APP，標榜手滑立即省，好買、好逛、好便宜，但該藥妝店的謝姓離職員工，卻疑似透過「工程師版」APP程式，進入屈臣氏購物APP，將結帳金額改為零元後大肆搜刮美妝商品，短短5天訂購兩千多筆商品，成功詐取近300萬元商品，最後要購買高單價Dyson吸塵器失敗，被出貨廠商發現才東窗事發，警方循線逮人，依詐欺罪嫌送辦。

買高單價吸塵器 露餡

警方調查，住新北市的27歲謝男曾在屈臣氏擔任倉庫物流工作，他與36歲利女兩人平時以網拍為生，熟稔網路賣場機制，卻不知從何處得到屈臣氏APP的「工程師版」程式，該程式由於等級高，可更改部分商品價格，加上該版本APP結帳金額程式邏輯錯誤，只要丟入特殊計價商品，就會造成總計費用全部歸零，謝男與利女於是利用人頭電話註冊APP，以零元大肆搜刮美妝商品，5天內瘋狂購買大量商品。

「免費」取得的商品大部分寄到謝男位於板橋的倉庫地址，並在自己架設的網路賣場低價轉賣牟利，少部分則寄到提供電話供註冊APP的親朋好友住處，作為餽贈禮品。

取得工程師版程式 改價

去年12月，屈臣氏發現提供客戶購物使用的APP湧現多筆異常訂單，且結帳不符合網站標示金額，疑似遭歹徒利用APP購物車API（應用程式介面）系統漏洞破解結帳功能，將商品結帳金額更改為零元後出貨。

屈臣氏事後清查，對方已成功訂購2千多筆商品，估算約1500餘萬元，扣掉尚未出貨商品，實際損失金額約298萬元，立刻向刑事局電信偵查大隊報案。

據悉，這是屈臣氏首次遭竄改價金詐騙商品，警方以涉嫌刑法「對電腦機器詐欺罪嫌」移送新北地檢署偵辦，兩人詢後各以5萬及3萬元交保，目前正針對電腦漏洞部分擴大追查有無其他共犯，台灣屈臣氏表示，全力配合警方調查，偵查中不便透露細節。

落網男女經營網拍，2人的倉庫貨物繁多。（記者姚岳宏翻攝）

犯案流程

屈臣氏外觀。（記者鄭景議攝）

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