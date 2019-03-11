蘇炳坤可獲冤獄賠償445.5萬

2019-03-11

〔記者張文川／台北報導〕33年前家具行老闆蘇炳坤被控強盜銀樓，被判刑15年定讞，他喊冤爭取清白，2000年獲總統特赦，但蘇認為清白未明，聲請再審獲准，去年8月，高院再審改判無罪定讞；蘇再向高院聲請冤獄刑事補償445萬5000元，高院認定，蘇入獄2年3個多月、羈押2個月，共坐冤獄891天，以每天5000元計算，裁定補償全額445萬5000元。可抗告。

蘇炳坤原在新竹經營家具行，被控於1986年3月23日凌晨3時許，與慣竊郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓，搶走32兩金飾，蘇男隔年3月被依強盜故意殺人未遂罪判刑15年定讞。

蘇男堅稱郭男挾怨誣陷他，逃亡10年才到案入監，2000年底獲特赦。

蘇炳坤2011年向新竹地院聲請冤獄賠償，新竹地院認為，蘇炳坤遭羈押及逮捕入獄，全都具合法及正當性，蘇炳坤並非被非法剝奪人身，不得請求冤獄賠償，判蘇敗訴，蘇炳坤上訴，最高法院冤獄賠償覆議委員會駁回，敗訴確定。

蘇聲請再審，請求司法改判他無罪，高院裁定再審；去年8月高院再審判決蘇炳坤無罪確定，成為首位經總統特赦仍獲再審，並改判無罪確定的刑事被告。蘇據以再次聲請冤獄賠償，終獲勝訴。

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