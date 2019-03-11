看女客下車如廁 運將性慾來硬上

2019-03-11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕55歲林姓運將去年8月13日凌晨1時許，載剛從卡拉OK下班的陪酒女子阿芬（化名），要到朋友開的養生館休憩，途中阿芬想上廁所，林男把她載到附近工地，等阿芬如廁後回到車內，竟慾火焚身，對她霸王硬上弓，並丟到養生館後逃逸，基隆地檢署偵結，依強制性交罪嫌將林男起訴。

阿芬被林男載到友人開設的養生館時，衣物凌亂，連內衣排扣都沒扣好，一見林男離開馬上報警處理，警方依阿芬提供的車牌號碼，鎖定林男身分，火速找到林姓運將，把犯案車輛扣回婦幼隊，並進入車內採證。

林男到案後向警方表示，當時是和阿芬協議進行性交易，碰巧基隆火車站北站還在施工，才會直接將車開進隱密的工地，但她開出2000元的交易金額太高，加上身上只有500元，討價還價後她不願接受，並跑到工地旁隱密處上廁所。自己看得慾火難耐，才會對她襲胸等，事後將阿芬送到她要求的目的地，未跟她收取車資。

辯稱性交易 強制性交罪起訴

阿芬則哭著向警方指出，根本沒有和林男協議性交易，是她自己酒後尿急要求上廁所，怎知車子開進工地，因尿急只好找個地方上廁所，回到車上對方說看到女人上廁所慾火焚身，接著就對她性侵。

檢警調查，林男雖稱只有猥褻對方，但阿芬到醫院採證，卻在體內採到林男的精液。檢察官認為，林男違背阿芬意願，強壓她在車內性侵，已觸犯強制性交罪。

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