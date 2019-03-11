暖爐電線走火 燒死退休分局長

2019-03-11

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區民權東路六段上一處5層樓公寓，疑電暖爐電線走火，昨凌晨零時30分左右傳出火警，火勢猛烈，造成曾任台北市警局民防科長的73歲退休警官王泰生受困樓中樓內梯夾層，因大面積燒傷，送醫急救不治。

警消調查，公寓1及2樓都是王翁住處，起火點疑似位在公寓1樓，當時王翁與其71歲賴姓妻子在2樓，該處為樓中樓；賴姓老婦案發第一時間逃到屋外求救，王翁卻被困在內梯夾層，消防員因為樓中樓的通道窄小，救援困難，救出時王翁因嚴重燒、嗆傷，送醫後不治。

劈哩啪啦鄰居目擊「藍色火光」

鄰居指出，老夫婦在此處已經住了一陣子，育有1男1女，平時兒女都會回來陪他們，昨凌晨聽到隔壁傳出劈哩啪啦的聲響，還看到「藍色的火光」，警消初步研判，有可能是電暖爐的電線走火導致，詳細起火原因還有待調查。

曾任六龜分局長、北市民防科長

王泰生曾任高雄六龜警分局分局長、退休前任台北市警局民防科長，據了解，他為人熱心、和善，在任時就受到部屬同事信任，退休後致力傳承，還會到派出所經驗分享，消息傳出後，令不少警界人士惋惜。

天冷保暖電器 用後要關閉電源

消防局指出，使用電暖器要與周圍物品保持適當距離，切勿過於靠近床鋪、毛毯、衣物等易燃物，且電暖器等家電功率較大，應使用獨立插座，避免接續延長線與其他產品共用迴路，使用後除關閉電源外，更要拔除插頭。

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