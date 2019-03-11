稱「想開了」 年輕醫師助跑跳樓輕生

2019-03-11

〔記者王冠仁、林惠琴／台北報導〕台北市光華商場日前發生一起墜樓自殺事件，警方事後調查，赫然發現死者是北部某大醫院的林姓醫師。由於林年紀輕輕、前途大有可為，員警起先認為他為情所困一時想不開，直到檢視他手機與隨身物品，這才發現他疑因職場壓力過大，再加上疑似患有精神疾病才走上絕路。

台北市消防局日前下午4點多接獲報案，指稱有一名男子墜落在光華商場地面，救護人員趕到現場，發現墜樓者已經頭顱破裂，送醫急救仍不治。

警方封鎖現場調查，並在光華商場6樓找到一個公事包，根據公事包內物品查出，死者是任職於某知名醫院的29歲林姓醫師；警方還在公事包內找到多種疑似用來治療精神疾病的藥物，研判他患有精神疾病。

經檢視林身上找到的手機，警方發現有多通未接來電、未讀訊息，原來林跳樓前曾用通訊軟體發訊息給親友，聲稱「我想開了」、「我要去做一件事」，還透露出不適應職場，工作壓力大等情況。有不少親友猜到他可能尋短，不斷打電話給他但都沒人接聽，也有人傳訊息勸說，但林都沒有理會，最終仍發生憾事。

員警調閱周邊監視器畫面，赫然發現林當時非站在定點往下跳，反而是以類似「助跑」方式跨越護欄由6樓跳下，認定是單純自殺事件。

林男母親告訴警方，兒子最近心情不佳、低潮連連，也曾抱怨工作不順利，她當時曾多次開導，還計畫要找時間一起外出散心，想不到竟天人永隔。

據醫院內部人士透露，事發當天林醫師由前輩指導修正一些學習內容，不料他的情緒可能出現不穩定的狀態，接著就說要下班了，然後就傳出發生意外的消息；在事發之後，才發現原來他有精神疾病病史，長期有情緒困擾而服藥。

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