十八王公廟舊址旁土石崩落 壓傷肉粽伯

2019-03-11

〔記者吳昇儒、俞肇福、陳心瑜／新北報導〕65歲練姓男子在北海岸十八王公廟舊址旁擺設販賣肉粽攤位，昨近中午，後方的土石突然坍方壓落，練男逃生不及被壓在石頭下。練男的妻子立刻通報119救援，成功將丈夫救出，初步檢視雙腳略有擦傷，並無生命危險，送往醫院救治，區長林俊宏表示，當地土石鬆軟，加上連日大雨才會釀災，將會研議擴大土石防護網區域。

區長︰先勸離周遭8攤商

消防隊員趕抵時發現，大約有20坪面積大小的土石滑落，練男左大腿處被壓住，身體則在攤販推車內。初步檢視現場狀況後，利用人工及機具小心翼翼的將上方土石挪開，減輕上方土石重量後，將練男拖出，送往醫院救治；而購買肉粽的民眾與練妻及時閃避，並未受傷。

石門區長林俊宏表示，當地山壁土石鬆軟，公所已施作落石防護網防護，先勸離十八王公廟舊址周遭約8家攤販，封鎖土石滑動現場。

研議擴大土石防護區

林俊宏說，該處位於舊十八王公廟與核一廠土地交界的山坡，由於土石本身較為鬆軟，加上近日北海岸連日大雨，因此釀災，會研議將土石防護網區域擴大。

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