高雄又傳兩起街頭暴力 11人被捕

2019-03-10

〔記者蔡清華、黃佳琳、黃建華、許國楨／綜合報導〕高雄市楠梓、岡山地區昨天凌晨分傳街頭暴力衝突，警方逮捕11人；在2起事件前，高雄市警察局長李永癸，為考驗員警街頭暴力事件應變能力，凌晨無預警和督察單位電話通報「有人打架」，測試岡山和三民一分局快打警力的趕抵效率，兩個分局3分鐘抵達後，李永癸現身向官警致意「辛苦了！」未料，隨後凌晨3點岡山、楠梓區相繼發生街頭鬥毆，還好兩個分局沒漏氣，及時逮人。

楠梓派出所昨獲報多部機車持球棒亂竄，趕往逮捕騎乘2部機車手持3支棍棒的4人；隨後又獲報有轎車的車窗被砸，李姓車主從路旁西瓜田倉皇出現請求警方保護，自稱幫朋友調解糾紛，沒想到車窗被砸，他慌亂間躲入西瓜田。

岡山也發生兩派人馬為了網路亂虧「七仔」互嗆，相約談判一言不合互毆，還展開飛車追逐及擦撞，造成BMW和TIIDA轎車受損，警方逮捕7人。

台中也傳鬥毆 傷者喊被追殺

昨台中市也發生鬥毆，林姓男子得知提出分手的女友竟與鄧姓好友上摩鐵，糾眾趕去打傷鄧男，並將其押上車載去丟包，鄧擔心眾人折返，一度負傷翻入民宅求救說：「我被人追殺，不要報警！」屋主驚見鄧男全身是傷，連手指都被打斷，仍然報警；警傳喚林男等人，依妨害自由等罪嫌送辦。

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