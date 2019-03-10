增補4200警力拚治安 徐國勇︰處置鬥毆得宜 分局長記功

2019-03-10

〔記者李欣芳、何玉華／綜合報導〕6都縣市等首長之前擔心增補許多警力造成地方財政沈重負擔，要求中央補助。據透露，經過行政院跨部會會商後已達成共識，決定今明兩年全國新增補4200名警察，主要分發給6都和警政署協助拚治安，並由各縣市依實際需要提報所需警力，經適度控管後將可減輕縣市編列警察預算的負擔。

對於行政院長蘇貞昌展現拚治安的決心，內政部長徐國勇昨天進一步說，不要扭曲蘇揆拚治安的本意，他舉二月發生於台北市林森北路一家酒店前的鬥毆為例，中山警分局長因為快速、有效「處置得宜、立即壓制」，分局長不但不必下台，還要記功，「這就是我們要的！」如果警方不能迅速處理，造成鬥毆蔓延，那就是執行不力，當然要撤換。

分兩年撥補 主要分發六都

徐國勇也向夜店、酒店業者喊話，「有能力開店，就要有能力處理秩序」，尤其保全人員參與鬥毆，這一定要嚴格取締，酒店絕對不可以有槍、毒，這樣就不是讓人放鬆的場所，反而變成犯罪的熱點，當然要處理掉。

另外，對於在網路上號召聚眾鬥毆，徐國勇說，法律會做出相關修正，將與法務部、警政署、調查局等相關單位討論。

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