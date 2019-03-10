疊杯金牌少女遇性騷 慣犯罰錢沒被關過

2019-03-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕去年4月代表我國參加美國奧蘭多舉辦的WSSA世界競技疊杯錦標賽，以6.2秒奪下世界17-18歲女生組金牌的台灣「快手少女」温翊筑，月前等公車時竟遭變態男子當街露鳥性騷擾，她說「真的被他嚇到了」，至今餘悸猶存。温翊筑的父親温俊勇同意公開父女身分受訪，他說，此人一犯再犯，卻從來不會被關，「萬一真的發生什麼意外，該怎麼辦？」

温翊筑至今餘悸猶存

温俊勇是頭份市代會主席，他表示，據他了解，犯案的曾姓男子非第1次有此種行為，但因罪刑不重，即使被送辦，繳清罰金後就繼續犯行，帶給社會和民眾極大困擾。

温父籲管束醫療輔導慣犯

温俊勇尤其擔心，萬一曾男以後膽子越來越大，不僅是性騷擾，而是出現更重大的暴力犯罪時，該怎麼辦？他認為曾男有心理疾病，希望政府對於這類犯行者能有相關管束、輔導醫療等配套，協助曾男導向正常健康，不要再有下一個受害者。

經查，23歲曾男已有3次性騷擾前科，每次都是易科罰金；檢警調查，曾男去年12月13日開車到頭份市一處公車站牌，就讀高中的温翊筑當時正在等車，曾男把車停住，下車後把褲子脫光露鳥和把玩，還朝温翊筑走過去，温女嚇得尖叫，向路人求救，曾才逃離。

温翊筑說，當時周遭還有其他等車的人，這個人就這麼肆無忌憚地朝她逼近，真的被嚇壞了。曾男落網後說：「看到少女就凍未條！這樣能興奮滿足！」明顯是變態者。

曾男被檢察官依妨害風化罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑，因他承認犯行，法界認為，會被判「被關」刑度的可能性低。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/