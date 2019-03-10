2女徵6男瘋畢旅 「精緻36B」釣出百男

2019-03-10

自稱理工準碩士

〔記者王駿杰／新竹報導〕臉書社團「靠北交大」近日出現匿名貼文，身材窈窕的一名女網友自稱和女室友就讀國立大學研究所，她們開出「身高、體脂肪、會按摩」等條件，徵求6名男性旅遊伴侶，一起赴菲律賓宿霧島來場刺激的畢業旅行；迄昨已有百名男網友躍躍欲試，引發熱議。

理科妹妹自覺很邊緣

女網友在「靠北交大」PO文，她與女室友就讀理工科研究所一年級，明年就要畢業，想留下美好回憶，決定去宿霧畢業旅行。

女網友說，她的身材屬於嬌小玲瓏、活潑可愛類型，室友雖然沒有36E，卻也有著「精緻的36B」，無奈兩人太過邊緣，無法享受猛男環繞的感覺，因此徵求6位男性，條件為「身高須在175至185公分、體脂肪不超過20%、長相陽光帥氣、會剝蝦、會按摩、會打麻將、幽默體貼風趣 」。

想享受猛男環繞感覺

PO文一出，應徵留言破百，不少網友TAG（標記）周邊友人，「╳╳╳身高是達標的180.1cm，體脂率是那完美的13%，帥氣不失風度」、「╳╳╳是幽默風趣的代表，說話總是帶來笑料，長相更是相當逗趣，根本出遊最佳選擇」；也有網友毛遂自薦，留言「這條件簡直是為我設立的」，還有人探詢「不會打麻將可以報名嗎？」

另類約炮文? 待追查

警方指出，PO文者的身分尚無法確認，不一定是交大學生，不過也有可能是另類「約炮文」，仍須釐清。

律師周利皇說，依該文內容判斷，女網友未明確在文中附註可與這些男伴侶發生性行為，也看不出雙方存有類似性交易的對價關係，應無觸犯刑法「妨害風化」或社會秩序維護法等疑慮。

周利皇說，該則PO文並不具有引誘或暗示發生性行為的訊息，因此網路臉書社團無須明確驗證網路使用者的年齡，即使未成年者看見，也不觸犯刑法「兒童及少年性剝削防制條例」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/