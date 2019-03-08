山老鼠現蹤 明池、阿里山 再傳盜伐

2019-03-08

〔記者張議晨、蔡宗勳／綜合報導〕宜蘭縣明池山區保有大量珍貴林木，警方獲報有山老鼠盜伐千年珍木，前晚出動巡邏，在三光溪畔盤查可疑份子，嫌犯一度開車逃逸，與警方追逐，最後22歲林姓、32歲李姓、42歲游姓男子3人落網，警方起獲9塊珍貴肖楠角材，訊後依違反森林法送辦。

此外，嘉義縣阿里山石夢谷風景區一帶也有山老鼠出沒搬運盜伐木，嘉義林管處副處長李定忠說，有接獲消息，與警方埋伏初步未發現異樣，持續追查中。

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