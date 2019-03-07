2019-03-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108019期大福彩，頭獎連83摃，獎金2.33億元累入下期。今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落台南市中西區西賢一街176號「大喜彩券行」、新北市中和區大勇街24號「興萬億彩券行」。雙贏彩頭獎則摃龜。

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