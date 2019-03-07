拖板車瘋狂酒駕 闖紅燈還倒車撞警

2019-03-07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛曳引拖板車前天下午闖紅燈拒檢還倒車撞警，差點被輾的員警跳開後朝車子連開4槍，拖板車仍持續狂飆逃竄，有熱血民眾開車直擊，立即搭載負傷員警追捕，聯手揪出趴躲在臭水溝內的王姓駕駛，酒測值超標的他竟還揮手喊：「不用銬啦！」員警氣得大喊：「銬起來」後送辦。

熱血民眾載負傷警追捕

台中市警局交通大隊第二中隊警員劉炳東、莊棟樑，當時巡經潭子區環中東路與潭興路165巷路口，發現拖板車違規紅燈迴轉，差點撞上一輛準備左轉機車，劉員立即騎警用機車趨前攔查，56歲王男拒檢狂飆逃逸，過程中王還故意緊急煞車及瞬間倒車，猛撞尾隨劉員。

揪出躲臭水溝惡駕駛

劉員跳開，掏槍朝拖板車左後輪開4槍，王仍持續逃竄，右膝受傷的劉員原要繼續追捕，但扶起警用機車發現已無法發動，此時後方的賴姓市民立刻大喊：「要不要幫忙？上車！」載著劉員追捕；賴男車上的行車紀錄器完整錄下驚險過程。

最後警民在一處空地發現遭棄置的拖板車，接著發覺王男躲趴在臭水溝內，將他逮捕上銬；王男酒測值0.37毫克，超過法定標準值，訊後被依公共危險、妨害公務、殺人未遂、毀損等罪送辦。

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