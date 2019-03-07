法界看法╱反覆犯恐嚇等罪 輕放恐有辦案瑕疵

2019-03-07

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市鳳山區的惡霸陳男危害地方，不僅恐嚇又偷竊，還拿榔頭打傷人，更持刀趴趴走想殺人，嚇得鄰里聯名請求檢察官聲押，但未獲檢察官認可，僅限制他住居，使得他一步出地檢署又犯罪，曾任法官的律師顏世翠表示，對這種人檢方一般都會聲押，至於准駁與否，就待法院裁量。

顏世翠說，以預防性羈押來看，每個檢察官認定反覆實施同一犯罪的嚴格度不同，但若卡在是否符合羈押要件的模糊地帶，一般都會聲押，交給法官認定。

曾任檢察官的律師翁偉倫則說，若陳男前已有偷竊前科，或鄰居可證明他有多次恐嚇之舉，其實檢察官就可以依刑事訴訟法101-1條認定「嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞」，向法院聲押；若漏未詳查而輕放，恐有辦案瑕疵。

他解釋，實務上通常認為半年內3次或3個月2次實施同一犯罪，就可被視為「反覆實施」；若無業的陳男靠著行竊為生，沒有其他工作，也可能被認定有反覆實施同一犯罪之虞，符合預防性羈押的要件。

翁偉倫強調，如果陳男短時間內無重複偷竊或恐嚇行為，較難構成預防性羈押的法定要件，此時，檢察官只能改採具保或限制住居等替代羈押的強制處分。

不過翁偉倫說，因陳男的戶籍地在戶政事務所，如果又未提出固定居住地址，也可能被認定有逃亡之虞，檢察官可依刑訴法100條「逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者」聲押。

至於鄉親連署建請羈押對司法官有沒有拘束力？翁偉倫認為，若這些人願意證稱陳男之前有多次恐嚇行為，檢察官亦可依這些事實聲請預防性羈押。

陳男現被放出來又繼續偷竊與恐嚇，翁說「這就是反覆實施同一犯罪」，已符合羈押事由；再者，因他追殺廚師與顧客，若被認定涉犯殺人罪，也符合重罪羈押要件。

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