不理民眾連署請求收押 檢放人 惡霸馬上追殺2人

2019-03-07

嗆「我殺人也不會被關」

〔記者陳文嬋、黃建華／高雄報導〕高市陳姓男子一再持刀恐嚇，還曾拿榔頭打爆他人頭部重傷，甚至到處嗆聲「我有殘障手冊，殺人也不會被關」，前天又犯下恐嚇等罪遭法辦。早被這名地方惡霸嚇壞的當地北門、鎮北兩里民眾，串聯上百店家連署請求司法機關「不要再把人放出來」，沒想到檢方既未聲押、也無交保，僅將居無定所、戶籍設在戶政所的陳男限制住居後釋放，民眾盡皆愕然，結果陳男步出地檢署未久，馬上又犯下拿刀狂追，欲砍殺兩位民眾的治安事件，民眾氣憤地說：「為什麼讓我們繼續生活在恐懼中？」再度拜託司法嚴辦惡霸。

檢未聲押 僅限制住居

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝昨天聞訊震怒，表示將在了解狀況後依法嚴辦，指出陳嫌當庭陳報一處固定住所，且有辯護律師，檢方才作出限制住居處分；葛光輝說：「會改作有效實質的處置。」陳嫌昨晚還在鳳山警分局接受調查。

襄閱主任檢察官震怒 將嚴辦

53歲陳男有殺人未遂、恐嚇、竊盜等前科，去年底出獄後，多次鎖定女店員獨自看店的店家，闖入偷竊、騷擾女店員或持刀揮舞恐嚇，曾有里長出面制止，反遭陳男嗆聲。陳男今年間還持榔頭闖入廟內，砸破一名信眾頭部，被害人送醫開刀才保命，也曾有里民群聚公園聊天時，突被陳男持刀追砍未遂，危害範圍廣達鳳山區多個鄰里。

陳男前天又犯下兩起竊案，還闖入檳榔攤對老闆娘嗆聲「要殺死妳」，被依恐嚇、竊盜罪送辦，居民特地將連署書附在警方移送書中，向法院和地檢署陳情希望將惡霸收押，但不被理會，陳男僅被限制住居後即獲釋。

陳男昨午步出地檢署未久，又持刀到北門里一家便當店恐嚇女店員未遂，竟搶吃顧客便當，接著闖入一家釣蝦場抄起菜刀要追殺廚師及顧客，一路從店內追到店外，嚇壞路人驚慌逃竄，警方趕來才壓制，依殺人未遂罪帶回偵辦。

居民氣憤 要等出人命嗎？

鎮北里長趙志成、北門里長謝秀霞對於檢方輕易放走惡霸，直呼不可思議，里民更是氣憤難平，居民說：「難道真要等到出了人命，再來亡羊補牢？」

陳男昨持刀於鳳山街頭揮舞，嚇壞地方民眾紛紛走避。 （記者陳文嬋攝） 地方民眾不堪其擾，連署寫下陳情書，拜託院檢將陳姓男子收押。（記者陳文嬋攝）

高市鳳山區陳姓惡霸劣行一覽

小檔案 限制住居

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