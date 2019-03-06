花天酒地 家暴欠千萬 熱心里長伯 被休了

2019-03-06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一名前「里長伯」，婚後育有3名子女，其中小女兒重度智能障礙，但這名前里長一心競選里長，家中事務棄之不顧，甚至對小女兒置之不理，還在外花天酒地，欠下千萬債務，常毆打妻子出氣；妻子忍到子女成年，向法院訴請離婚獲准。

前里長的妻子主張，兩人結婚30多年、育有2女1子，小女兒重度智能障礙需要照顧，但丈夫不顧家，不照顧小女兒，還常打她，對照丈夫為了選里長、熱心服務民眾的外在形象，極為諷刺。

兒證稱 父熱心助人 卻長期未給家用

妻子指出，丈夫常在外應酬、花天酒地，久而久之欠下千萬債務，甚至靠她標會、借錢周轉償還；其夫早與她分居，卻堅持不離婚。

這名前里長稱，分居是因妻子個性不好，他才生氣搬走；擔任里長時，不能搬至妻子住處，不然會遭受里民非議。

兩人的兒子證稱，父親選上里長後一直在外面熱心助人，卻長期未給家用，母親常要借錢、標會渡過難關，可說是「借錢過日子」；他畢業外出工作後已陸續還了4、500萬元債務，且父親從未照料過重度智障的妹妹。

法官︰關心里長公職甚於婚姻維繫 准離

法官審理認為，前里長專注競選里長，疏於照料家庭，關心里長公職甚於婚姻維繫，判准離婚。

家暴示意圖

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