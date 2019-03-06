「警察 開門」毒販自知難逃飲彈亡

2019-03-06

〔記者陳冠備／彰化報導〕46歲詹姓男子因販毒遭通緝，躲藏彰化縣永靖鄉一處友人家，彰化警方昨下午跟監時，正好有3人上門買毒，當場人贓俱獲並要求詹男開門，沒想到詹男一聽到是「警察」，立即舉槍自盡，員警破門將他送醫急救，仍失血過多不治。

彰化刑大表示，詹男因販毒違反毒品危害防制條例，上月26日遭法院發佈通緝。詹男躲藏在永靖鄉竹中巷一戶三合院，警方原本昨日下午就要拘捕，剛好洪姓男子與一對男女前往買毒，員警上前敲門，詹男問「是誰」，聽到是警察，馬上關閉全部電燈、大門，不久屋內就傳出一聲槍響，員警大喊：「不要做傻事」，得不到回應，此時詹男已舉槍自盡。

詹男朝自己太陽穴開槍，子彈由右進左出，送醫急救仍不治。警方初步調查，詹男躲藏處散布注射器與海洛因、安非他命等毒品，詳細數量仍待清點，現場除逮捕3名買毒男女，提供住處男子也一併帶回，釐清詳細死因。

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