見警猛喊：你看不見我 毒蟲躲盆栽後 發功無效

2019-03-05

〔記者王捷／台南報導〕電影「賭俠」有個經典搞笑橋段，周星馳對著劉德華發功超能力，默念「你看不見我、你看不見我」。現實生活中，台南翁姓男子遠遠看到巡邏警車，突然往盆栽（見圖，記者王捷翻攝）後面鑽，蹲下閉眼不斷喊著「你看不見我」，翁男唐突舉止反被警方盯上，查出持有1包K毒。

擔任廚師的30多歲翁男，本月2日晚間疑似買毒品準備返回住處，遠遠看到閃著警示燈的警車開進巷子，以為自己的行蹤被發現，巷子內又無處可躲，情急下往盆栽後面鑽。

翁男怪異的舉動早被車內警員發現，附近住戶看到警車開進巷子，也攔車告訴警方有奇怪的人躲在盆栽後方，警員隨即將警車堵住巷子出路，並下車往盆栽方向走去。

警員發現翁男蹲在盆栽後方，閉著眼睛喃喃自語「你看不見我」，讓警員覺得很好笑，拿手電筒照著翁男問：「躲在盆栽後面做什麼？」翁男才張開眼睛說：「在欣賞盆栽。」

警員查了翁男的證件，發現他有許多吸食K毒紀錄，懷疑身上有違禁品，要求把口袋翻出來，結果查到1包K毒，訊後依毒品危害防制條例處以行政裁罰。

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