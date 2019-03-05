廚餘嬰屍DNA出爐 證實曾與星國情侶同房

2019-03-05

台警打臉星國情侶說法

〔記者徐聖倫、楊國文、黃捷／綜合報導〕台北市廚餘桶女嬰屍案，涉案的新加坡籍王男與郭女情侶檔丟棄女嬰後搭機逃回星國，檢警在2人投宿旅館發現血跡，當事人卻不斷透過星國媒體放話否認涉案，昨DNA鑑定報告出爐，證實女嬰和房內血跡DNA相符，進一步打臉這對情侶的說法。

與旅館房內血跡DNA相符

警方表示，希望這對情侶檔能再次來台親自說明，並提供自身檢體進行比對，若不相符也能洗刷自身疑慮。

新北市一間環保公司上月26日清理廚餘，發現1具女嬰屍體，身體、五官完整，身上連著胎盤、臍帶，面色紅潤，為足月出生，檢警鎖定新加坡籍23歲郭女、24歲王男，發現2人上月19日來台，26日已離境。

檢警調查，2人入住台北市西門町一家旅館，郭女25日晚間至26日凌晨產女，2人立即將女嬰連同臍帶、胎盤裝入購物用黑色手提袋，由王男拿出去。監視器畫面顯示，王男凌晨3時提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將女嬰丟進燒肉店外的廚餘桶。

王男父母面對星國媒體採訪，為兒子喊冤，王男也透過父母轉達，根本沒提袋子出門，監視器拍的不是他，女友也沒懷孕，「台灣的報導莫名其妙」；不過，監視器卻拍到郭女大腹便便入住旅館，退房時又被館方發現肚子明顯消風，警方也掌握王男經過廚餘桶後，手上黑色手提袋消失無蹤的關鍵畫面。

若真沒做 可來台驗DNA

檢警還在2人投宿的旅館房間浴室，採集到毛髮及血跡，昨DNA鑑定報告出爐，證實女嬰和房內DNA相符，檢警今將解剖女嬰釐清死因，查明是死胎，或遭丟棄死亡，甚或遭人殺害。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明指出，星國尚未請求提供棄嬰案證據資料，台星雖沒簽訂司法互助協定，但若對方請求，我方會盡力提供。

曾任檢察官的律師翁偉倫指出，國際法無「引渡國民至他國受審」規定，既然情侶倆已返回星國，幾乎不可能被引渡來台，但情侶倆涉及殺人重罪，星國司法一定得偵辦、審理，肯定需要現場事證，我方檢警可以此為籌碼，與星國研議實質司法互助。

律師趙文銘則說，依星國法律「謀殺罪」是唯一死刑，但依我國刑法第274條，母於生產時或甫生產後殺其子女者，僅判6個月以上、5年以下徒刑，刑責顯然輕上許多。

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