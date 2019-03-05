女董踢爆老公作假帳 驚見小三偷生女「謀產」

2019-03-05

調戶籍謄本 發現小孩

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某開發公司董事長陳女，發現擔任董事的先生林男帳務不實，怒告作帳的會計師事務所，調閱事務所負責人戶籍謄本，赫然發現張女產下1女，陳女原就懷疑張女與先生有一腿，合理懷疑2人共謀她的資產，怒告通姦，由於2人均拒絕檢方採集DNA，新竹檢方認為涉及人格權，在無法強制採集、無罪證下只能不起訴處分。

陳女指控，與先生白手起家創立開發公司，並由她擔任董事長，去年無意間發現先生帳務不實，夫妻因此撕破臉，她更查出，先生竟將業務偷偷交給張女的會計師事務所辦理簽證業務，並共謀竄改公司財務報表暨會計師查核報告書，侵害她的債權，等於是謀奪她的財產。

告通姦 要求驗DNA

陳女控告張女民事賠償，民事法官發公文讓她到戶政機關調閱張女戶籍謄本，陳女發現張女在2017年生下1女，懷疑張女與先生有一腿，怒告2人妨害家庭。

人夫與小三 拒採驗

林男與張女在檢方偵查中均行使緘默權，且否認通姦，檢方向婦產科診所調閱病歷資料，僅記載林男是張女的聯絡人。

檢方認為，擔任聯絡人原因很多，最多只能證明2人關係密切，而無法證明2人有性器官接合的姦淫行為。

不能強制 只能不起訴

陳女雖聲請強制對2人做DNA採樣鑑定，但檢方認為刑事訴訟法僅限於拘提或逮捕到案的犯罪嫌疑人或被告，才能違反其意願強制採集檢體，本案2人均表示拒絕受檢，難以適用相關規定。

且DNA採集鑑定攸關個人資訊，檢方衡酌憲法人格權保障及通姦罪法益，無法對被告做DNA強制採樣鑑定，全案不起訴。

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