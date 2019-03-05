搶匪亮槍搶玉山銀 衝去還債 3小時落網

2019-03-05

才2個月板橋又傳銀行搶案

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕才2個多月，新北市板橋又發生銀行搶案！

被逮只剩17萬贓款

無業的41歲葉男積欠債務，昨利用銀行打烊前，持玩具槍到新北市玉山銀行板新分行搶劫，他一亮槍就嚇退保全、行員，順利翻進櫃台搶走50萬元現金，再翻出櫃台逃逸，全程僅60秒，不過葉嫌犯案才逍遙3個多小時即被警方逮捕，他的身上只剩17萬贓款。

板橋陽信銀行溪洲分行去年12月28日遭搶334萬6400元，不到3個月，新北市板橋區再度發生銀行搶案。警方調查，昨下午3點24分，葉男著灰色外套、牛仔褲，頭戴3/4罩式安全帽、戴紅色口罩，一進玉山銀行板新分行就掏出手槍，一言不發對櫃台揮舞，行員紛紛後退，保全制止，發現對方有槍作罷。

持玩具槍嚇退保全

葉男迅速翻過2號櫃台，開抽屜拿了5疊現金共50萬元，循原路翻出櫃台，全程僅1分鐘，當他出大門騎上機車逃跑，此時行員才按下防搶警鈴，警方趕抵葉男已逃走。

保全向警方說，早上就看到有一名男子在銀行外步行徘徊，當時就覺得可疑，結果下午真被搶。警方調閱監視器，發現葉男機車車牌用封箱膠帶擋住，還將外套反穿，作案後往土城方向逃逸，晚間7時許在中和區華順街一處超市前將他逮捕，警方再到他的住處起出作案用手槍，經查是玩具槍。

據了解，警方逮捕葉男時，他身上僅剩17萬贓款，葉男表示現金都拿去郵局臨櫃、ATM匯款還債，警方也在他身上發現一些本票。

葉男有詐欺前科，目前無業，犯案用的機車是向友人借的，行搶後回家換騎父親的機車，過程都被監視器拍下；葉男向警方表示，他有妻子與2個孩子，一個幼兒園大班、一個小學，自己又欠一堆債，生活拮据才行搶。

至於積欠何種債務，由於夜間暫停訊問，警方將於今上午製作筆錄釐清，訊後將依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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