他除夕沒回家 原來墜溪谷亡

2019-03-04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉東埔村40多歲司姓男子，2月4日除夕當天外出散步，到晚上吃年夜飯仍不見蹤影，家人焦急報警，搜救人員歷經近1個月搜尋，前天在陳有蘭溪1處溪谷發現司男，但早已死亡多日，昨檢警相驗排除他殺，認定是跌落溪谷喪命。

警方表示，據檢警相驗資料顯示，司男跌落深約3層樓高的溪谷後，除造成部分身體擦傷，還有右腳骨折，可能是因腳骨折，致無法自行脫困，又未能在第一時間獲救，才釀成悲劇。

警方透露，案發現場離死者住家約1.5公里，是一條對外聯繫的產業道路，十分狹小，死者以務農為生，對當地環境熟悉，極可能在散步過程中，一時恍惚才不慎從邊坡跌落溪谷，家屬對死因無意見，也感謝搜救人員辛勞，讓其能如願「返家」團聚。

警方說，東埔海拔約1200公尺，是攀登玉山的路線之一，沿線雲龍瀑步、父子斷崖等景點，深受遊客喜愛，當地地勢險峻，連在地民眾都可能因外出散步，不慎跌落溪谷致死，提醒民眾應注意旅遊安全，建議最好結伴而行，萬一有狀況彼此有照應。

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